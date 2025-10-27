Нетаньяху заявив, що Ізраїль сам вирішить склад міжнародних сил у Газі, - Reuters
Ізраїль має намір сам визначити склад міжнародних сил, які можуть бути розміщені в секторі Газа для забезпечення припинення вогню за планом президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль залишить за собою право вирішувати, які іноземні сили зможуть брати участь у міжнародній місії в Газі. Таке рішення ухвалюється в рамках плану припинення вогню, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа.
За словами Нетаньяху, позиція Ізраїлю узгоджена з Вашингтоном: "Ми контролюємо свою безпеку, і саме Ізраїль визначатиме, які сили для нас неприйнятні. Це погоджено зі США".
Хоча Білий дім виключив можливість відправки американських військових, переговори про склад місії тривають з Індонезією, ОАЕ, Єгиптом, Катаром, Туреччиною та Азербайджаном.
Труднощі реалізації плану
Головною перешкодою залишається відмова ХАМАС роззброюватися. Після підписання угоди про припинення вогню рух почав репресії проти місцевих кланів, посилюючи внутрішні конфлікти. Ізраїль стверджує, що у ХАМАС залишаються відомості про місцезнаходження тіл 13 загиблих заручників.
"Ізраїль знає, що ХАМАС знає, де знаходяться тіла наших загиблих заручників", - заявив представник уряду.
До пошуків останків залучили єгипетську команду, яка співпрацює з Червоним Хрестом.
Політичний тиск і роль США
На засіданні кабінету міністрів Нетаньяху наголосив, що Ізраїль залишається незалежним у питаннях безпеки та не діє під диктовку американської адміністрації.
Однак, за даними дипломатів, саме зусилля Трампа змусили Ізраїль прийняти рамки мирного плану і почати контакт з Катаром після інциденту з бомбардуванням представників ХАМАС.
Вашингтон розраховує, що арабські партнери допоможуть завершити обмін заручниками та стабілізувати обстановку в Газі.
Нагадуємо, що ізраїльський парламент попередньо підтримав законопроєкт, який поширює ізраїльське законодавство на окупований Західний берег. Водночас ініціатива зіткнулася з неоднозначною підтримкою: 25 депутатів проголосували за, 24 - проти, а партія прем'єра Нетаньягу не підтримала документ.
Зазначимо, що ізраїльські військові ліквідували начальника генштабу хуситів Мухаммада аль-Гамарі під час удару по Ємену. Як повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, аль-Гамарі, ймовірно, дістав смертельне поранення внаслідок операції ЦАХАЛ.