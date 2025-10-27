ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нетаньяху заявив, що Ізраїль сам вирішить склад міжнародних сил у Газі, - Reuters

Ізраїль, Понеділок 27 жовтня 2025 07:20
UA EN RU
Нетаньяху заявив, що Ізраїль сам вирішить склад міжнародних сил у Газі, - Reuters Ілюстративне фото: Ізраїль визначить, які сили зможуть увійти в Газу за планом Трампа (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Ізраїль має намір сам визначити склад міжнародних сил, які можуть бути розміщені в секторі Газа для забезпечення припинення вогню за планом президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль залишить за собою право вирішувати, які іноземні сили зможуть брати участь у міжнародній місії в Газі. Таке рішення ухвалюється в рамках плану припинення вогню, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа.

За словами Нетаньяху, позиція Ізраїлю узгоджена з Вашингтоном: "Ми контролюємо свою безпеку, і саме Ізраїль визначатиме, які сили для нас неприйнятні. Це погоджено зі США".

Хоча Білий дім виключив можливість відправки американських військових, переговори про склад місії тривають з Індонезією, ОАЕ, Єгиптом, Катаром, Туреччиною та Азербайджаном.

Труднощі реалізації плану

Головною перешкодою залишається відмова ХАМАС роззброюватися. Після підписання угоди про припинення вогню рух почав репресії проти місцевих кланів, посилюючи внутрішні конфлікти. Ізраїль стверджує, що у ХАМАС залишаються відомості про місцезнаходження тіл 13 загиблих заручників.

"Ізраїль знає, що ХАМАС знає, де знаходяться тіла наших загиблих заручників", - заявив представник уряду.

До пошуків останків залучили єгипетську команду, яка співпрацює з Червоним Хрестом.

Політичний тиск і роль США

На засіданні кабінету міністрів Нетаньяху наголосив, що Ізраїль залишається незалежним у питаннях безпеки та не діє під диктовку американської адміністрації.

Однак, за даними дипломатів, саме зусилля Трампа змусили Ізраїль прийняти рамки мирного плану і почати контакт з Катаром після інциденту з бомбардуванням представників ХАМАС.

Вашингтон розраховує, що арабські партнери допоможуть завершити обмін заручниками та стабілізувати обстановку в Газі.

Нагадуємо, що ізраїльський парламент попередньо підтримав законопроєкт, який поширює ізраїльське законодавство на окупований Західний берег. Водночас ініціатива зіткнулася з неоднозначною підтримкою: 25 депутатів проголосували за, 24 - проти, а партія прем'єра Нетаньягу не підтримала документ.

Зазначимо, що ізраїльські військові ліквідували начальника генштабу хуситів Мухаммада аль-Гамарі під час удару по Ємену. Як повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, аль-Гамарі, ймовірно, дістав смертельне поранення внаслідок операції ЦАХАЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль Сектор Газа
Новини
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію