Нетаньяху заявив, що Ізраїль сам вирішить склад міжнародних сил у Газі, - Reuters

Ізраїль має намір сам визначити склад міжнародних сил, які можуть бути розміщені в секторі Газа для забезпечення припинення вогню за планом президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль залишить за собою право вирішувати, які іноземні сили зможуть брати участь у міжнародній місії в Газі. Таке рішення ухвалюється в рамках плану припинення вогню, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа.

За словами Нетаньяху, позиція Ізраїлю узгоджена з Вашингтоном: "Ми контролюємо свою безпеку, і саме Ізраїль визначатиме, які сили для нас неприйнятні. Це погоджено зі США".

Хоча Білий дім виключив можливість відправки американських військових, переговори про склад місії тривають з Індонезією, ОАЕ, Єгиптом, Катаром, Туреччиною та Азербайджаном.

Труднощі реалізації плану

Головною перешкодою залишається відмова ХАМАС роззброюватися. Після підписання угоди про припинення вогню рух почав репресії проти місцевих кланів, посилюючи внутрішні конфлікти. Ізраїль стверджує, що у ХАМАС залишаються відомості про місцезнаходження тіл 13 загиблих заручників.

"Ізраїль знає, що ХАМАС знає, де знаходяться тіла наших загиблих заручників", - заявив представник уряду.

До пошуків останків залучили єгипетську команду, яка співпрацює з Червоним Хрестом.

Політичний тиск і роль США

На засіданні кабінету міністрів Нетаньяху наголосив, що Ізраїль залишається незалежним у питаннях безпеки та не діє під диктовку американської адміністрації.

Однак, за даними дипломатів, саме зусилля Трампа змусили Ізраїль прийняти рамки мирного плану і почати контакт з Катаром після інциденту з бомбардуванням представників ХАМАС.

Вашингтон розраховує, що арабські партнери допоможуть завершити обмін заручниками та стабілізувати обстановку в Газі.