Ізраїль заблокував участь Туреччини в міжнародних силах для Гази
Після обговорень на дипломатичному рівні союзники по Близькому Сходу узгодили нові параметри формування міжнародних стабілізаційних сил для сектора Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому в мережі YouTube.
Ізраїль і США домоглися того, щоб турецька армія не ввійшла до складу Міжнародних стабілізаційних сил (ISF), які плануються для розміщення в секторі Газа після завершення активних бойових дій.
Раніше Анкара заявляла про готовність направити своїх військових для участі в місії, проте Ізраїль виступив проти цього кроку, наклавши вето на участь Туреччини.
За даними джерел, позиція Ізраїлю була повністю підтримана Вашингтоном, який також не бачить Туреччину у складі майбутніх стабілізаційних підрозділів.
Причини відмови та реакція сторін
За інформацією з дипломатичних кіл, ізраїльська сторона наполягає, що Туреччина останніми роками демонструвала політичну та ідеологічну близькість до ХАМАСу, що робить її участь у міжнародній місії неможливою.
Крім того, на рішення вплинули неодноразові заяви турецького керівництва на підтримку палестинської сторони.
Американські офіційні особи погодилися з аргументами Ізраїлю, наголосивши на необхідності формування складу ISF з країн, які зберігають нейтральну позицію і здатні виконувати гуманітарні завдання без політичного підтексту.
Контекст і значення рішення
Створення міжнародних стабілізаційних сил обговорюється в рамках підготовки до можливого післявоєнного устрою Гази.
Місія повинна буде займатися відновленням інфраструктури, забезпеченням безпеки та координацією гуманітарної допомоги.
Нагадуємо, що ізраїльська армія завдала серію ударів по позиціях угруповання "Хезболла" на території Лівану, вразивши тренувальний табір бойовиків, об'єкти з виробництва високоточних ракет у долині Бекаа та інші елементи військової інфраструктури організації.
Зазначимо, що Кнесет Ізраїлю на попередньому етапі схвалив законопроєкт про поширення ізраїльського законодавства на окуповані території Західного берега. Ініціатива отримала мінімальну більшість голосів - 25 "за" за 24 "проти".