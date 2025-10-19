ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нетаньяху офіційно оголосив про участь у виборах 2026

Ізраїль, Неділя 19 жовтня 2025 04:56
UA EN RU
Нетаньяху офіційно оголосив про участь у виборах 2026
Автор: Оксана Гапончук

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно підтвердив, що має намір знову брати участь у виборах і боротися за новий мандат на посаді глави уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нетаньяху в ефірі телеканалу Channel 14 18 жовтня.

На питання журналіста, чи планує він висунути свою кандидатуру на виборах, запланованих на жовтень 2026 року, він відповів "так".

На запитання, чи впевнений він у перемозі, Нетаньяху також коротко відповів: «Так, я виграю».

Найдовше перебування при владі в історії Ізраїлю

Нетаньяху, лідер правоцентристської партії «Лікуд», уже утримує рекорд за тривалістю перебування на посаді прем’єр-міністра Ізраїлю — понад 18 років сумарно (з перервами з 1996 року).

На останніх виборах у 2022 році його блок правих партій знову здобув перемогу після короткої втрати влади у 2021-му. Тоді «Лікуд» отримав 32 місця у Кнесеті, ще 18 мандатів здобули союзники з ультраортодоксальних партій і 14 — блок «Релігійний сіонізм», що стало рекордом для крайніх правих сил.

Політичні виклики: протести та війна

Поточний термін Нетаньяху супроводжується серйозними внутрішніми кризами. Його спроба провести судову реформу спричинила наймасштабніші протести в історії країни.

Після атаки ХАМАСу з Гази та початку війни прем’єр-міністр зіткнувся з хвилею критики від родин ізраїльських заручників, які звинувачують уряд у повільних діях щодо їхнього звільнення.

Нагадаємо, Нетаньяху висунули дедлайн з погрозою розколоти уряд Ізраїлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Нетаньяху
Новини
Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться
Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів