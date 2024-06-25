Нетаньяху заявив, що готовий лише на "часткову" угоду про припинення вогню в Газі

В інтерв’ю, яке транслювалося ввечері в неділю ізраїльський лідер сказав, що "готовий укласти часткову угоду — це не секрет — яка поверне нам частину людей", маючи на увазі приблизно 120 заручників, які все ще утримуються в Секторі Газа.

"Але ми прагнемо продовжити війну після паузи, щоб досягти мети ліквідації ХАМАС. Я не готовий відмовлятися від цього", - сказав Нетаньяху.

ХАМАС наполягає, що не звільнить заручників, доки не буде постійного припинення вогню та повного виведення ізраїльських військ із Гази.