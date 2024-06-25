Нетаньяху заявив, що готовий лише на "часткову" угоду про припинення вогню в Газі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий погодитися лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка дозволить Ізраїлю продовжувати бойові дії у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
В інтерв’ю, яке транслювалося ввечері в неділю ізраїльський лідер сказав, що "готовий укласти часткову угоду — це не секрет — яка поверне нам частину людей", маючи на увазі приблизно 120 заручників, які все ще утримуються в Секторі Газа.
"Але ми прагнемо продовжити війну після паузи, щоб досягти мети ліквідації ХАМАС. Я не готовий відмовлятися від цього", - сказав Нетаньяху.
ХАМАС наполягає, що не звільнить заручників, доки не буде постійного припинення вогню та повного виведення ізраїльських військ із Гази.
У тому ж інтерв'ю Нетаньяху заявив, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАС у Секторі Газа згортається, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню Хезболла.
У травні президент Сполучених Штатів Джо Байден озвучив мирний план щодо припинення війни у Секторі Газа.
Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив, що розуміє план як такий, що "дозволить Ізраїлю продовжувати війну, доки не буде досягнуто всіх його цілей, включаючи знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС".
11 червня ХАМАС заявив, що надав посередникам свою відповідь на пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа. Відповідь містить деякі "поправки" до угоди.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ХАМАС запропонував численні зміни, деякі з них є нездійсненними. ХАМАС це заперечує, звинувачуючи Ізраїль у відхиленні плану.
Президент США Джо Байден не очікує підписання угоди в найближчому майбутньому. Пропозиція не була повністю схвалена ні Ізраїлем, ні ХАМАС, заявив він.
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