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Нетаньяху заявил, что готов только на "частичное" соглашение о прекращении огня в Газе

Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов согласиться лишь на "частичное" соглашение о прекращении огня, которое позволит Израилю продолжать боевые действия в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В интервью, которое транслировалось вечером в воскресенье, израильский лидер сказал, что "готов заключить частичное соглашение - это не секрет - которое вернет нам часть людей", имея в виду примерно 120 заложников, которые все еще содержатся в Секторе Газа.

"Но мы стремимся продолжить войну после паузы, чтобы добиться цели ликвидации ХАМАС. Я не готов отказываться от этого", - сказал Нетаньяху.

ХАМАС настаивает, что не освободит заложников до тех пор, пока не будет постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из Газы.

В том же интервью Нетаньяху заявил, что нынешняя фаза боевых действий против ХАМАС в Секторе Газа сворачивается, создавая условия для переброски большего количества войск к северной границе, чтобы противостоять ливанской группировке Хезболла.

Провал мирного плана

В мае президент Соединенных Штатов Джо Байден озвучил мирный план по прекращению войны в секторе Газа.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что понимает план как "позволяющий Израилю продолжать войну, пока не будут достигнуты все его цели, включая уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС".

11 июня ХАМАС заявил, что предоставил посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня в Секторе Газа. Ответ содержит некоторые "поправки" к соглашению.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС предложил многочисленные изменения, некоторые из них неосуществимы. ХАМАС это отрицает, обвиняя Израиль в отклонении плана.

Президент США Джо Байден не ожидает подписания соглашения в ближайшем будущем. Предложение не было полностью одобрено ни Израилем, ни ХАМАС, заявил он.

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