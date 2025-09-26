Нетаньяху пообіцяв зберегти життя ватажкам ХАМАС за однієї умови

Операція Ізраїлю в Газі

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що основними цілями армії оборони Ізраїля в Газі є створення умов для звільнення заручників і повне знищення ХАМАС.

"Ми не послабимося й не відступимо - доки місія не буде виконана", - наголосив він.

До слова, ізраїльська армія розпочала наземну військову операцію у понеділок, 22 вересня. Спершу вона завдала масованих авіаударів по місту, після чого до населеного пункту увійшли танки.

Ізраїльський уряд зазначив, що операція в Секторі Газа та у місті Газа має на меті повне знищення палестинського угруповання ХАМАС після масованого вторгнення ісламістів 7 жовтня 2023 року.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 серпня цього року Міноборони Ізраїлю затвердило план операції "Колісниця Гідеона II". Він передбачає захоплення Гази і знищення ХАМАС.

Таке рішення було ухвалено в результаті невдалих переговорів Ізраїлю щодо припинення вогню та обміну заручниками з палестинським угрупованням ХАМАС.