"Газа горить": Ізраїль заявив, що не відступить, доки не розгромить ХАМАС

Газа, Вівторок 16 вересня 2025 08:53
"Газа горить": Ізраїль заявив, що не відступить, доки не розгромить ХАМАС Фото: в Ізраїлі пояснили мету наступу на Газу (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Основні цілі операції армії оборони Ізраїля в місті Газа - створення умов для звільнення заручників і повне знищення ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїля Ісраеля Каца.

"Газа горить. Армія оборони Ізраїлю завдає ударів залізною рукою по терористичній інфраструктурі, і солдати ЦАХАЛу відважно борються, щоб створити умови для звільнення заручників і поразки ХАМАС. Ми не послабимося й не відступимо - доки місія не буде виконана, - наголосив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Чому Ізраїль почав операцію

Нагадаємо, у понеділок армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію для повного взяття під контроль Гази. Спочатку військово-повітряні сили Ізраїлю завдали масованих авіаударів по місту, після чого до населеного пункту увійшли танки.

Пізніше повідомлялось, що в Єрусалимі родини заручників протестують проти операції ЦАХАЛ біля резиденції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Уряд Нетаньягу зазначає, операція в Секторі Газа та у місті Газа, спрямована на повне знищення палестинського угруповання ХАМАС після масованого вторгнення ісламістів до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня 2025 року Міноборони Ізраїлю затвердило план операції з захоплення міста Газа під назвою "Колісниця Гідеона II". В операції беруть участь п'яти дивізій Армії оборони Ізраїлю та десятків тисяч військовослужбовців. Її завдання - повністю знищити ХАМАС.

Однією з причин такого рішення стали невдалі переговори Ізраїлю щодо припинення вогню та обміну заручниками з палестинським угрупованням ХАМАС.

