Це буде поразкою: в Ізраїлі відмовилися від нового мирного плану ХАМАС

Вівторок 19 серпня 2025 02:30
Це буде поразкою: в Ізраїлі відмовилися від нового мирного плану ХАМАС Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль відмовився від нового плану перемир'я та обміну заручниками з палестинським угрупованням ХАМАС, оскільки в Єрусалимі це вважають поразкою у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прокоментував інформацію про те, що ХАМАС начебто погодився на угоду про припинення вогню в обмін на звільнення заручників.

"Як і ви, я чую повідомлення в ЗМІ, з яких можна зробити один висновок - ХАМАС перебуває під величезним тиском", - сказав очільник ізраїльського уряду.

Нетаньягу також зазначив, що "обговорив з міністром оборони і начальником генерального штабу плани щодо міста Газа і завершення наших місій".

Видання зазначає, що міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що "якщо Нетаньягу поступиться ХАМАСу та припинить війну, це буде ганьбою і втраченою можливістю".

"Минулого разу прем'єр-міністр пропустив ультиматум президента Трампа, який вимагав звільнення всіх заручників або відкриття "воріт пекла", незважаючи на моє попередження, що це буде історичною помилкою", - сказав Гвір.

Він додав, що "зараз ми маємо можливість розгромити ХАМАС, і я кажу прем'єр-міністру: у вас немає мандату піти на часткову угоду та не знищити ХАМАС".

Реакція політичних партій

Міністр фінансів і лідер ультраправої Релігійної сіоністської партії Безалель Смотрич у соцмережі X зазначив, що запропонована ХАМАСом угода, схожа на "відмову від половини заручників і може призвести до завершення війни поразкою".

"ХАМАС перебуває під великим тиском через окупацію Гази, бо розуміє, що це знищить його і покладе край історії. Тому він намагається зупинити це, повернувшись до часткової угоди", - написав він.

Саме з цієї причини, додав Смотрич, "ми не повинні поступатися і давати ворогу шанс на порятунок".

"Продовжуйте до кінця, переможіть і поверніть усіх заручників одним махом", - додав лідер.

Член партії Релігійної сіоністської партії, депутат Кнесету Цві Суккот, поділяє думку Бен-Гвіра про необхідність відхилення угоди про припинення вогню.

"Часткова угода призведе до відмови від половини заручників, що створить величезний ризик для солдатів ЦАХАЛ у продовженні бойових дій, дасть поштовх ХАМАСу та призведе до втрати тієї невеликої міжнародної легітимності, яка у нас ще залишилася", - написав він у соцмережі Х.

Голова партії "Блакитно-білі" Бенні Ганц запропонував свою підтримку Нетаньягу та його коаліції в разі ухвалення угоди.

"Уряд має чітку більшість і широку безпечну мережу для повернення заручників. Нетаньягу, зараз не час вагатися - зараз час приймати правильні рішення для народу Ізраїлю та безпеки Ізраїлю", - написав Ганц у соцмережі X.

Нова військова операція в Секторі Газа

Нагадаємо, нещодавно уряд Ізраїлю затвердив план військової операції із захоплення міста Газа. Нетаньягу підкреслив, що в планах не окупація населеного пункту, а його звільнення від ХАМАС.

За даними ЗМІ, Ізраїль планує евакуацію цивільних жителів анклаву перед новим військовим наступом.

Також Єрусалим веде переговори з п'ятьма країнами, які мають прийняти палестинських біженців через війну в Секторі Газа.

