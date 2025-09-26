RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Нетаньяху пообещал сохранить жизнь главарям ХАМАС при одном условии

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к главарям группировки ХАМАС. Он назвал условие, при котором они могут сохранить свои жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Нетаньяху на дебатах Генассамблеи ООН.

"Лидерам ХАМАСу, тюремщикам наших заложников, я говорю: сложите оружие. Отпустите мой народ. Освободите заложников, всех 48. Освободите их немедленно", - подчеркнул он.

Нетаньяху добавил, что это условие, при котором они сохранят свои жизни.

"Если вы это сделаете, вы будете жить. Если нет, Израиль вас выследит", - подчеркнул премьер-министр Израиля.

 

Операция Израиля в Газе

Напомним, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что основными целями армии обороны Израиля в Газе является создание условий для освобождения заложников и полное уничтожение ХАМАС.

"Мы не ослабнем и не отступим - пока миссия не будет выполнена", - подчеркнул он.

К слову, израильская армия начала наземную военную операцию в понедельник, 22 сентября. Сначала она нанесла массированные авиаудары по городу, после чего в населенный пункт вошли танки.

Израильское правительство отметило, что операция в Секторе Газа и в городе Газа имеет целью полное уничтожение палестинской группировки ХАМАС после массированного вторжения исламистов 7 октября 2023 года.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 августа этого года Минобороны Израиля утвердило план операции "Колесница Гидеона II". Он предусматривает захват Газы и уничтожение ХАМАС.

Такое решение было принято в результате неудачных переговоров Израиля по прекращению огня и обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

