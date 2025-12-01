Нетаньяху получил от Трампа персональное приглашение в Белый дом
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и получил приглашение в Белый дом в ближайшее время.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пишет Reuters.
По данным офиса Нетаньяху, во время разговора лидеры двух стран обсудили ряд важных вопросов, касающихся безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
Среди ключевых тем - разоружение палестинской боевой группировки ХАМАС и демилитаризация сектора Газа, а также возможность установления дипломатических связей Израиля со странами, которые пока его не признают.
В канцелярии премьер-министра Израиля отметили, что Трамп подчеркнул важность тесного сотрудничества между двумя странами в вопросах региональной безопасности и стратегических интересов. Именно поэтому Нетаньяху получил от Дональда Трампа личное приглашение встретиться в Белом доме в ближайшее время.
При этом представители канцелярии премьер-министра отметили, что точная дата визита Нетаньяху в Вашингтон будет объявлена в ближайшее время.
Операции Израиля на Ближнем Востоке
Армия обороны Израиля 9 сентября нанесла удар по столице Катара, городу Доха.
В ЦАХАЛ заявили, что целью операции было уничтожение высокопоставленных представителей группировки ХАМАС, которые непосредственно участвовали в организации нападений 7 октября 2023 года, а также координировали дальнейшие военные действия против Израиля.
По сообщениям СМИ, обстрел якобы получил личное одобрение Дональда Трампа.
Однако сам президент США отрицал свою причастность и подчеркнул, что это было решение сугубо Нетаньяху.