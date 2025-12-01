ua en ru
Нетаньяху получил от Трампа персональное приглашение в Белый дом

Понедельник 01 декабря 2025 20:41
Нетаньяху получил от Трампа персональное приглашение в Белый дом Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и получил приглашение в Белый дом в ближайшее время.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пишет Reuters.

По данным офиса Нетаньяху, во время разговора лидеры двух стран обсудили ряд важных вопросов, касающихся безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Среди ключевых тем - разоружение палестинской боевой группировки ХАМАС и демилитаризация сектора Газа, а также возможность установления дипломатических связей Израиля со странами, которые пока его не признают.

В канцелярии премьер-министра Израиля отметили, что Трамп подчеркнул важность тесного сотрудничества между двумя странами в вопросах региональной безопасности и стратегических интересов. Именно поэтому Нетаньяху получил от Дональда Трампа личное приглашение встретиться в Белом доме в ближайшее время.

При этом представители канцелярии премьер-министра отметили, что точная дата визита Нетаньяху в Вашингтон будет объявлена в ближайшее время.

Операции Израиля на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля 9 сентября нанесла удар по столице Катара, городу Доха.

В ЦАХАЛ заявили, что целью операции было уничтожение высокопоставленных представителей группировки ХАМАС, которые непосредственно участвовали в организации нападений 7 октября 2023 года, а также координировали дальнейшие военные действия против Израиля.

По сообщениям СМИ, обстрел якобы получил личное одобрение Дональда Трампа.

Однако сам президент США отрицал свою причастность и подчеркнул, что это было решение сугубо Нетаньяху.

