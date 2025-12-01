Нетаньяху получил от Трампа персональное приглашение в Белый дом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и получил приглашение в Белый дом в ближайшее время.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пишет Reuters .

По данным офиса Нетаньяху, во время разговора лидеры двух стран обсудили ряд важных вопросов, касающихся безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Среди ключевых тем - разоружение палестинской боевой группировки ХАМАС и демилитаризация сектора Газа, а также возможность установления дипломатических связей Израиля со странами, которые пока его не признают.

В канцелярии премьер-министра Израиля отметили, что Трамп подчеркнул важность тесного сотрудничества между двумя странами в вопросах региональной безопасности и стратегических интересов. Именно поэтому Нетаньяху получил от Дональда Трампа личное приглашение встретиться в Белом доме в ближайшее время.

При этом представители канцелярии премьер-министра отметили, что точная дата визита Нетаньяху в Вашингтон будет объявлена в ближайшее время.