Нетаньяху прямує в зруйноване безладами місто Лод
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прямує в охоплений заворушеннями човен. У місті оголошено надзвичайний стан.
Про це повідомляє Times of Israel.
Його візит відбувається в момент, коли поновилися масові заворушення на тлі ракетних ударів з Сектора Газа.
Також повідомляється, що спецназ ізраїльської поліції прибуває в місто після оголошення надзвичайного стану.
רשימת השריפות *המדווחות בלבד* בערים לוד ורמלה. התושבים היהודים נצורים בבתיהם, חלק קטן מהם פונה בעזרת משטרה. הם דורשים עזרה וזה קורע לב. אני מסתובב כעת בעיר ולא רואה שוטרים פרט לכאלה שנמצאים בנקודות המשטרה. זה בלתי נסבל. מנגד אני רואה עשרות פורעים שמבעירים נקודות בכביש pic.twitter.com/woBfmIuPjl— Bar Peleg (@bar_peleg) May 11, 2021
Уряд також направляє кілька батальйонів прикордонної поліції в Єврейсько-арабське місто, яке є ареною безпрецедентних зіткнень, зазначає видання.
Нагадаємо, в передмісті Тель-Авіва горять три синагоги і численні магазини, підпалені десятки автомобілів. Заворушення посилилися на тлі обстрілу бойовиками міста.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав екстрену нараду.