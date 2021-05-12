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Нетаньяху прямує в зруйноване безладами місто Лод

Новость на русском → Лод, Середа 12 травня 2021 02:46
Нетаньяху прямує в зруйноване безладами місто Лод Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прямує в охоплений заворушеннями човен. У місті оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє Times of Israel.

Його візит відбувається в момент, коли поновилися масові заворушення на тлі ракетних ударів з Сектора Газа.

Також повідомляється, що спецназ ізраїльської поліції прибуває в місто після оголошення надзвичайного стану.

Уряд також направляє кілька батальйонів прикордонної поліції в Єврейсько-арабське місто, яке є ареною безпрецедентних зіткнень, зазначає видання.

Нагадаємо, в передмісті Тель-Авіва горять три синагоги і численні магазини, підпалені десятки автомобілів. Заворушення посилилися на тлі обстрілу бойовиками міста.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав екстрену нараду.

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