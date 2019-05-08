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Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие

Новости » Политика    08.05.2019 - 12:04
Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки.

"Сегодня утром, я слышал, что Иран намерен продолжать свою ядерную программу. Мы не позволим Ирану создать ядерное оружие. Мы продолжим сражаться с теми, кто нас убьет", - заявил он.

Иран не уточнил, от каких именно обязательств отказалась страна. Предполагается, что она могла на два месяца приостановить продажу обогащенного урана и тяжелой воды. 

Также уточняется, что выполнение обязательств приостановлено по решению Высшего совета национальной безопасности Ирана. Добавим, что США направят авианосец к берегам Ирана в качестве предупреждения.

РБК-Украина писало, что Госдеп США сообщил о возможных новых санкциях против Ирана. Санкции могут ввести из-за расширения территории атомной электростанции "Бушер". Она, по данным Госдепа, начала расширяться за пределы реакторного блока.

 

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Новости Украины ИзраильИранядерное оружие
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