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Нетаньяху: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю

Новини » Політика    08.05.2019 - 12:04
Нетаньяху: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю. Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди.

"Сьогодні вранці, я чув, що Іран має намір продовжувати свою ядерну програму. Ми не дозволимо Ірану створити ядерну зброю. Ми продовжимо боротися з тими, хто нас вб'є", - заявив він.

Іран не уточнив, від яких саме зобов'язань відмовилася країна. Передбачається, що вона могла на два місяці призупинити продаж збагаченого урану і важкої води.

Також уточнюється, що виконання зобов'язань припинено за рішенням Вищої ради національної безпеки Ірану. Додамо, що США направлять авіаносець до берегів Ірану як попередження.

РБК-Україна писало, що Держдеп США повідомив про можливі нові санкції проти Ірану. Санкції можуть ввести через розширення території атомної електростанції "Бушер". Вона, за даними Держдепу, почала розширюватися за межі реакторного блоку.

 

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