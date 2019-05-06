США направят авианосец к берегам Ирана в качестве предупреждения

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Соединенные Штаты намерены "дать четкий сигнал" иранскому режиму

Соединенные Штаты намерены направить свой авианосец "Авраам Линкольн" вместе с сопровождающими кораблями и группой бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил, отвечающего за операции на Ближнем Востоке и в Средней Азии, как предупреждение Ирану. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Болтон уточнил, что США идут на такой шаг, чтобы "дать четкий сигнал иранскому режиму", что любая атака против интересов Соединенных Штатов или их союзников "будет встречена с безжалостной силой".

Советник президента отметил, что США не ищут войны с Ираном, но готовы ответить на любую атаку как со стороны Вооруженных сил страны и Корпуса стражей Исламской революции, так и со стороны подконтрольных им формирований.

Болтон не уточнил, куда конкретно отправится авианосец.

Напомним, заместитель министра нефти по международным и торговым вопросам Ирана Амир Хусейн Заманиния заявил, что для обхода санкций США на экспорт иранской нефти, они намерены использовать "серый рынок" сырья.