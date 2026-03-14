Нетаньягу просить Зеленського про розмову

За інформацією видання, запит на переговори надійшов від прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Як сказав посол Корнійчук в коментарі РБК-Україна, запит надійшов ще минулого тижня, але конкретний час розмови поки не вдалося погодити через вкрай напружений графік обох лідерів. Тематика майбутньої розмови не розкривається.

Джерело РБК-Україна в Офісі президента також підтвердило запит на розмову з боку ізраїльського прем'єра. Проте, за словами співрозмовника, наразі саме ізраїльська сторона поки не змогла визначити зручний для обох лідерів час.

"Але для президента Зеленського не проблема поспілкуватися з ізраїльським лідером", - сказало джерело.