Нетаньягу пригрозив Катару й іншим країнам відповідальністю за притулок терористів

Четвер 11 вересня 2025 01:50
Нетаньягу пригрозив Катару й іншим країнам відповідальністю за притулок терористів
Автор: Валерій Савицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив Катар та інші країни про наслідки за дозвіл перебування на їхній території ватажків терористичних угруповань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика в соцмережі Х.

У своєму відеозверненні глава уряду звинуватив Доху в наданні притулку та фінансуванні ХАМАС і його лідерам "розкішних вілл та безпечного притулку".

Нетаньягу послався на резолюцію Ради Безпеки ООН, що забороняє урядам надавати притулок терористам, яка була ухвалена через два тижні після терактів 11 вересня 2001 року. І підкреслив, що нещодавній удар ізраїльської армії по Катару, було реалізовано саме згідно з її принципами.

Прем'єр також відреагував на міжнародну критику дій Ізраїлю.

"Коли Сполучені Штати ліквідували Усаму бен Ладена, ніхто не звинувачував Америку в нападі на Афганістан чи Пакистан. Натомість світ аплодував. Сьогодні він має аплодувати Ізраїлю за захист тих самих принципів", - сказав очільник уряду.

На завершення Нетаньягу нагадав про зобов'язання Ізраїлю переслідувати своїх ворогів, "де б вони не ховалися".

"Я звертаюся до Катару та всіх країн, які надають притулок терористам: або ви їх виганяєте, або притягаєте до відповідальності", - сказав глава уряду.

Удар Ізраїлю по столиці Катару

Армія оборони Ізраїлю 9 вересня завдала удару по столиці Катару, місту Доха.

У ЦАХАЛ зазначили, що метою операції було знищення високопоставлених представників ХАМАСу, які безпосередньо організували атаку 7 жовтня 2023 року та координували подальші воєнні дії проти Ізраїлю.

У ЗМІ повідомили, що обстріл начебто схвалив особисто Дональд Трамп.

Однак сам президент США заперечив свою причетність і підкреслив, що це було рішення суто Нетаньягу.

Європейська комісія призупинила фінансову підтримку Ізраїлю у відповідь на атаку по катарській столиці.

В МЗС України назвали удар порушенням міжнародного права і закликали повернутися до переговорів.

