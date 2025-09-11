Нетаньяху пригрозил Катару и другим странам ответственностью за убежище террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Катар и другие страны о последствиях за разрешение пребывания на их территории главарей террористических группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

В своем видеообращении глава правительства обвинил Доху в предоставлении убежища и финансировании ХАМАС и его лидерам "роскошных вилл и безопасного убежища".

Нетаньяху сослался на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает правительствам предоставлять убежище террористам, принятую через две недели после терактов 11 сентября 2001 года. И подчеркнул, что недавний удар израильской армии по Катару, был реализован именно в соответствии с ее принципами.

Премьер также отреагировал на международную критику действий Израиля.

"Когда Соединенные Штаты ликвидировали Усаму бен Ладена, никто не обвинял Америку в нападении на Афганистан или Пакистан. Вместо этого мир аплодировал. Сегодня он должен аплодировать Израилю за защиту тех же принципов", - сказал глава правительства.

В завершение Нетаньяху напомнил об обязательствах Израиля преследовать своих врагов, "где бы они ни прятались".

"Я обращаюсь к Катару и всем странам, которые предоставляют убежище террористам: либо вы их изгоняете, либо привлекаете к ответственности", - сказал глава правительства.