Нетаньяху пригрозил Катару и другим странам ответственностью за убежище террористов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Катар и другие страны о последствиях за разрешение пребывания на их территории главарей террористических группировок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.
В своем видеообращении глава правительства обвинил Доху в предоставлении убежища и финансировании ХАМАС и его лидерам "роскошных вилл и безопасного убежища".
Нетаньяху сослался на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает правительствам предоставлять убежище террористам, принятую через две недели после терактов 11 сентября 2001 года. И подчеркнул, что недавний удар израильской армии по Катару, был реализован именно в соответствии с ее принципами.
Премьер также отреагировал на международную критику действий Израиля.
"Когда Соединенные Штаты ликвидировали Усаму бен Ладена, никто не обвинял Америку в нападении на Афганистан или Пакистан. Вместо этого мир аплодировал. Сегодня он должен аплодировать Израилю за защиту тех же принципов", - сказал глава правительства.
В завершение Нетаньяху напомнил об обязательствах Израиля преследовать своих врагов, "где бы они ни прятались".
"Я обращаюсь к Катару и всем странам, которые предоставляют убежище террористам: либо вы их изгоняете, либо привлекаете к ответственности", - сказал глава правительства.
Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов, вы либо изгоняете их, либо привлекаете к ответственности. Потому что если вы этого не сделаете, мы будем pic.twitter.com/nlYa7r1OPi- Биньямин Нетаньяху - בנימין נתניהו (@netanyahu) 10 сентября 2025 г.
Удар Израиля по столице Катара
Армия обороны Израиля 9 сентября нанесла удар по столице Катара, городу Доха.
В ЦАХАЛ отметили, что целью операции было уничтожение высокопоставленных представителей ХАМАСа, которые непосредственно организовали атаку 7 октября 2023 года и координировали дальнейшие военные действия против Израиля.
В СМИ сообщили, что обстрел якобы одобрил лично Дональд Трамп.
Однако сам президент США отверг свою причастность и подчеркнул, что это было решение исключительно Нетаньяху.
Европейская комиссия приостановила финансовую поддержку Израиля в ответ на атаку по катарской столице.
В МИД Украины назвали удар нарушением международного права и призвали вернуться к переговорам.