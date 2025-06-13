Нетаньягу очікує "кілька хвиль іранських атак" у відповідь на удари Ізраїлю

"Ми очікуємо кілька хвиль іранських атак", - сказав Нетаньягу у відеозверненні після того, як Ізраїль завдав удару по військових і ядерних об'єктах в Ірані.

Він додав, що спочатку планував операцію проти Ірану на кінець квітня.

"Необхідно було діяти, і я встановив дату реалізації на кінець квітня 2025 року. З різних причин це не спрацювало", - розповів прем'єр Ізраїлю.