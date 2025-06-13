Нетаньягу назвав авіаудари Ізраїля по Ірану "дуже успішними"

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "дуже успішних" ударів по вищому командуванню, провідних вчених та ядерних об'єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньягу, якого цитує The Times of Israel.

Коментуючи авіаудари Ізраїлю по Ірану, Нетаньягу назвав їх "дуже успішними".

"Ми завдали удару по вищому командуванню, ми завдали удару по провідним вченим, які займаються розробкою ядерної зброї, ми завдали удару по ядерних установках", - додав він у відеозверненні.

Прем'єр-міністр відзначив, що Ізраїль "накопичує досягнення", втім, "легких воєн не буває". Зокрема ізраїльтянам доведеться проводити в укриттях "набагато більше часу, ніж вони звикли до цього часу".