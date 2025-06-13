Нетаньяху назвал авиаудары Израиля по Ирану "очень успешными"

В ночь на 13 июня Израиль нанес "очень успешные" удары по высшему командованию, ведущим ученым и ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу израильского правительства Беньямина Нетаньяху, которого цитирует The Times of Israel.