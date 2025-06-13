Нетаньяху назвал авиаудары Израиля по Ирану "очень успешными"
В ночь на 13 июня Израиль нанес "очень успешные" удары по высшему командованию, ведущим ученым и ядерным объектам Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу израильского правительства Беньямина Нетаньяху, которого цитирует The Times of Israel.
Комментируя авиаудары Израиля по Ирану, Нетаньяху назвал их "очень успешными".
"Мы нанесли удар по высшему командованию, мы нанесли удар по ведущим ученым, которые занимаются разработкой ядерного оружия, мы нанесли удар по ядерным установкам", - добавил он в видеообращении.
Премьер-министр отметил, что Израиль "накапливает достижения", впрочем, "легких войн не бывает". В частности израильтянам придется проводить в укрытиях "гораздо больше времени, чем они привыкли до сих пор".
Атака Израиля на Иран
Этой ночью Израиль начал операцию "Львиный народ" во время которой нанес авиаудары по территории Ирана. Под обстрелы попали иранские ядерные и военные объекты в Тегеране и ряде других городов.
Комментируя обстрел президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Иран "не может иметь ядерную бомбу". В то же время Вашингтон надеется, что Тегеран вернется к столу переговоров.
Как писали СМИ, в результате атаки был несколько раз поврежден "ключевой ядерный объект" в иранском Натанзе.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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