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Израильская армия ликвидировала более 150 боевиков в секторе Газа

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Сектор Газа, Вторник 18 мая 2021 16:32
Израильская армия ликвидировала более 150 боевиков в секторе Газа Фото: израильская армия (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В ходе обострения конфликта между Израилем и арабскими группировками в секторе Газа ликвидировали более 150 боевиков. Подавляющее число - представители террористической организации ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Хидаи Зильбермана, более 120 ликвидированных были членами ХАМАС, еще более 25 - членами "Исламского джихада". Он также добавил, что еще несколько боевиков были убиты в одночасье, но актуальных оценок относительно точного количества еще нет.

В то же время издание пишет, что по данным министерства здравоохранения Газы, погибли более 200 палестинцев, в том чисел более 50 несовершеннолетних и 30 женщин. Но пока не ясно, входят ли в эту общую статистику ликвидированные члены ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось, что двое иностранцев погибли в результате ракетного обстрел Израиля из сектора Газа. Еще несколько человек получили ранения.

В связи с эскалацией вооруженного конфликта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил эвакуировать украинцев из сектора Газа.

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