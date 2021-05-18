Израильская армия ликвидировала более 150 боевиков в секторе Газа

В ходе обострения конфликта между Израилем и арабскими группировками в секторе Газа ликвидировали более 150 боевиков. Подавляющее число - представители террористической организации ХАМАС.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Хидаи Зильбермана, более 120 ликвидированных были членами ХАМАС, еще более 25 - членами "Исламского джихада". Он также добавил, что еще несколько боевиков были убиты в одночасье, но актуальных оценок относительно точного количества еще нет.

В то же время издание пишет, что по данным министерства здравоохранения Газы, погибли более 200 палестинцев, в том чисел более 50 несовершеннолетних и 30 женщин. Но пока не ясно, входят ли в эту общую статистику ликвидированные члены ХАМАС.