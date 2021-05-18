Нетаньхяу пообіцяв жорстку відповідь на кожну випущену ракету по Ізраїлю

Ізраїль буде жорстко відповідати на кожну випущену ракету з Сектора Газа. Військова операція з нанесення ударів по інфраструктурі радикальних угруповань триватиме ще кілька днів.

"Операція продовжиться ще кілька днів. Якщо після її завершення ракетні пуски продовжаться, то ми будемо реагувати дуже жорстко", - сказав Нетаньяху

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями триває четвертну добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Вчора палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

На цьому тлі в ряді міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. У свою чергу євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їх магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.