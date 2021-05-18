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Нетаньхяу пообіцяв жорстку відповідь на кожну випущену ракету по Ізраїлю

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Єрусалим, Вівторок 18 травня 2021 17:07
Нетаньхяу пообіцяв жорстку відповідь на кожну випущену ракету по Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ізраїль буде жорстко відповідати на кожну випущену ракету з Сектора Газа. Військова операція з нанесення ударів по інфраструктурі радикальних угруповань триватиме ще кілька днів.

Про це в ході зустрічі з мерами ізраїльських міст заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, передає The Times of Israel.

"Операція продовжиться ще кілька днів. Якщо після її завершення ракетні пуски продовжаться, то ми будемо реагувати дуже жорстко", - сказав Нетаньяху

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями триває четвертну добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Вчора палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

На цьому тлі в ряді міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. У свою чергу євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їх магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.

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