ХАМАС попытался атаковать аэропорт возле Эйлата. Ракета упала недалеко от города

В ходе конфликта Израиля и Палестины террористическое движение ХАМАС выпустило 250 ракет "Айяш" дальностью до 220 км. При этом одной из целей был аэропорт возле курортного Эйлата.

Сообщается, что руководство ХАМАСа заявило о запуске 250 ракет, в том числе по аэропорту "Рамон" к северу от Эйлата. Падение ракеты зафиксировано недалеко от города.

В результате атаки распространялись сообщения о том, что аэропорт закрыт. Но администрация утверждает, что он работает в обычном режиме, а ракета упала на открытой местности, не причинив ущерба.

Также сообщается, что из сектора Газа запустили заминированный беспилотник, который взорвался над одним из населенных пунктов приграничной полосы. Сведений о пострадавших не поступало.