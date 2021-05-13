ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ХАМАС попытался атаковать аэропорт возле Эйлата. Ракета упала недалеко от города

Новина українською →
Эйлат, Четверг 13 мая 2021 15:56
ХАМАС попытался атаковать аэропорт возле Эйлата. Ракета упала недалеко от города Фото: ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю (twitter com TamerMisshal)
Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта Израиля и Палестины террористическое движение ХАМАС выпустило 250 ракет "Айяш" дальностью до 220 км. При этом одной из целей был аэропорт возле курортного Эйлата.

Об этом пишет newsru.co.il.

Сообщается, что руководство ХАМАСа заявило о запуске 250 ракет, в том числе по аэропорту "Рамон" к северу от Эйлата. Падение ракеты зафиксировано недалеко от города.

В результате атаки распространялись сообщения о том, что аэропорт закрыт. Но администрация утверждает, что он работает в обычном режиме, а ракета упала на открытой местности, не причинив ущерба.

Также сообщается, что из сектора Газа запустили заминированный беспилотник, который взорвался над одним из населенных пунктов приграничной полосы. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостановили полеты в Тель-Авив из-за угрозы обстрелов.

Также стало известно, что "Международные авиалинии Украины" отменили запланированные на сегодня авиарейсы в Тель-Авив и обратно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ХАМАС Израиль Палестина
NEWS
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным