Несподіваний союзник: одна з африканських країн рветься в бій проти Ірану

Уганда в Африці несподівано заявила про бажання вступити у війну з Іраном на боці Ізраїлю. В країні заявили, що вистачить "однієї бригади" угандійської армії, щоб захопити Тегеран.

"Я чув, що наші друзі в Ізраїлі шукають дивізію для захоплення Тегерана. Особисто я вважаю, що дивізія - це забагато. Бригада UPDF (Народні сили оборони Уганди, угандійська армія, - ред.) швидко впорається з цим завданням", - написав він.

Кайнеругаба пояснив, що Ізраїль підтримував Уганду у 1980-ті та 1990-ті роки. Тому Уганда, мовляв, повинна виступити на його захист.

"Ізраїль був з нами, коли ми були ніким у 1980-х і 1990-х роках. Чому б нам не захистити його зараз, коли наш ВВП становить 100 мільярдів доларів? Один з найбільших в Африці", - додав він.

Також головком угандійської армії зазначив, що країна підтримує той принцип, що війна на Близькому Сході повинна завершитися. Але не перемогою Ірану.

"Ми хочемо, щоб війна на Близькому Сході закінчилася зараз. Світ від цього втомився. Але будь-які розмови про знищення чи перемогу над Ізраїлем втягнуть нас у війну. На боці Ізраїлю!", - резюмував він.

Хто такий Кайнеругаба

Мухузі Кайнеругаба - головком Народних сил оборони Уганди, старший син чинного президента країни Йовері Мусевені. З 1999 року служив на різних посадав у угандійських збройних силах, воював у Південному Судані.

Кайнеругаба відомий своїми скандальними дописами у соціальних мережах. Один з інцидентів ледве не коштував йому кар'єри: у 2022 році Кайнеругаба публічно погрожував вторгнутися у Кенію, через що був позбавлений посади командира піхотного підрозділу.

Проте попри усі скандали у 2024 році Мухузі Кайнеругабу призначили головкомом НСОУ. На посаді він підтримав висування свого батька на сьомий президентський термін. А у 2025 та 2026 роках "засвітився" через відкриті погрози членам угандійської опозиції, яка виступає проти влади Мусевені.