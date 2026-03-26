Неожиданный союзник: одна из африканских стран рвется в бой против Ирана

Уганда в Африке неожиданно заявила о желании вступить в войну с Ираном на стороне Израиля. В стране заявили, что хватит "одной бригады" угандийской армии, чтобы захватить Тегеран.

"Я слышал, что наши друзья в Израиле ищут дивизию для захвата Тегерана. Лично я считаю, что дивизия - это многовато. Бригада UPDF (Народные силы обороны Уганды, угандийская армия, - ред.) быстро справится с этой задачей", - написал он.

Кайнеругаба объяснил, что Израиль поддерживал Уганду в 1980-е и 1990-е годы. Поэтому Уганда, мол, должна выступить в его защиту.

"Израиль был с нами, когда мы были никем в 1980-х и 1990-х годах. Почему бы нам не защитить его сейчас, когда наш ВВП составляет 100 миллиардов долларов? Один из крупнейших в Африке", - добавил он.

Также главком угандийской армии отметил, что страна поддерживает тот принцип, что война на Ближнем Востоке должна завершиться. Но не победой Ирана.

"Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась сейчас. Мир от этого устал. Но любые разговоры об уничтожении или победе над Израилем втянут нас в войну. На стороне Израиля!", - резюмировал он.

Кто такой Кайнеругаба

Мухузи Кайнеругаба - главком Народных сил обороны Уганды, старший сын действующего президента страны Йовери Мусевени. С 1999 года служил на различных должностях в угандийских вооруженных силах, воевал в Южном Судане.

Кайнеругаба известен своими скандальными сообщениями в социальных сетях. Один из инцидентов едва не стоил ему карьеры: в 2022 году Кайнеругаба публично угрожал вторгнуться в Кению, из-за чего был лишен должности командира пехотного подразделения.

Однако несмотря на все скандалы в 2024 году Мухузи Кайнеругабу назначили главкомом НСОУ. На посту он поддержал выдвижение своего отца на седьмой президентский срок. А в 2025 и 2026 годах "засветился" из-за открытых угроз членам угандийской оппозиции, которая выступает против власти Мусевени.