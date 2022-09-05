Уже несколько дней под флагом Украины. Появились фото с освобожденного Высокополья

Отмечается, что после освобождения Высокополья на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование поселка, а правоохранители уже начали документировать преступления захватчиков.

Многие жители покинули Высокополье из-за оккупации, однако есть и такие, кто остался.

Многие здания разрушены и повреждены, а на обочинах и прямо на дорогах стоят разбитые машины и небольшая сельхозтехника.