Уже несколько дней под флагом Украины. Появились фото с освобожденного Высокополья

Поселок Высокополье Херсонской области полгода находился под российской оккупацией. Недавно украинские военные сообщили о его освобождении, а в сети уже появились фото из украинского населенного пункта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".
Отмечается, что после освобождения Высокополья на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование поселка, а правоохранители уже начали документировать преступления захватчиков.
Многие жители покинули Высокополье из-за оккупации, однако есть и такие, кто остался.
Многие здания разрушены и повреждены, а на обочинах и прямо на дорогах стоят разбитые машины и небольшая сельхозтехника.
Напомним, 4 сентября в Высокополье подняли государственный флаг Украины.
Кроме того, вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники освободили один населенный пункт в Донецкой области и два на южном направлении.
Подробнее о том, что сейчас происходит в Херсонской области - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.