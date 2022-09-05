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Вже декілька днів під прапором України. З'явилися фото зі звільненого Високопілля

Фото: з'явилися фото зі звільненого Високопілля (facebook.com/kirill.timoshenko)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Селище Високопілля Херсонської області півроку перебувало під російською окупацією. Нещодавно українські військові повідомили про його звільнення, а у мережі вже з'явилися фото з українського населеного пункту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

Зазначається, що після звільнення Високопілля на вулицях побільшало людей. Військові проводять розмінування селища, а правоохоронці вже почали документувати злочини загарбників.

Багато мешканців покинуло Високопілля через окупацію, проте є й такі, хто залишився.

Багато будівель зруйновані та пошкоджені, а на узбіччях та прямо на дорогах стоять розбиті машини і невелика сільгосптехніка.

Нагадаємо, 4 вересня у Високопілля підняли державний прапор України.

Окрім того, вчора президент Володимир Зеленський розповів, що українські захисники звільнили один населений пункт в Донецькій області і два на південному напрямку.

Докладніше про те, що зараз відбувається у Херсонській області - у матеріалі РБК-Україна.

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Херсонская область