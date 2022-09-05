Вже декілька днів під прапором України. З'явилися фото зі звільненого Високопілля
Селище Високопілля Херсонської області півроку перебувало під російською окупацією. Нещодавно українські військові повідомили про його звільнення, а у мережі вже з'явилися фото з українського населеного пункту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".
Зазначається, що після звільнення Високопілля на вулицях побільшало людей. Військові проводять розмінування селища, а правоохоронці вже почали документувати злочини загарбників.
Багато мешканців покинуло Високопілля через окупацію, проте є й такі, хто залишився.
Багато будівель зруйновані та пошкоджені, а на узбіччях та прямо на дорогах стоять розбиті машини і невелика сільгосптехніка.
Нагадаємо, 4 вересня у Високопілля підняли державний прапор України.
Окрім того, вчора президент Володимир Зеленський розповів, що українські захисники звільнили один населений пункт в Донецькій області і два на південному напрямку.
Докладніше про те, що зараз відбувається у Херсонській області - у матеріалі РБК-Україна.
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