Несколько членов саудовской королевской семьи заражены коронавирусом

Несколько членов королевской семьи Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, сФейсал ибн Бандар Аль Сауд

18 марта Саудовская Аравия призвала страны "Большой двадцатки" (G20) провести внеочередной саммит в связи с пандемией коронавируса в мире.

Кроме того, 24 марта в Саудовской Аравии подтвердили первую смерть от коронавируса. Так, от вируса скончался 51-летний афганский житель в городе Медина.