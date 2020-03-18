Саудовская Аравия созывает G20 из-за пандемии коронавируса

Фото: саммит G20 (twitter.com/ashoswai)

Саммит G20 состоится на следующей неделе в формате видеоконференции

Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении G20.

Сообщается, то встреча должна состояться на следующей неделе в формате видеоконференции. Во время саммита планируется разработка совместных действий для противодействию последствиям пандемии коронавируса.

"Большая двадцатка" будет действовать вместе с международными организациями любым способом, который будет сочтен необходимым для смягчения воздействия пандемии. Лидеры G20 предложат координировать политику для защиты людей и защиты мировой экономики.

Напомним, 13 марта страны G20 выступили с совместным заявлением в связи с коронавирусом. Тогда лидеры стран "Большой двадцатки" пообещали содействовать разработке систем раннего предупреждения.

Также РБК-Украина писало, что из-за коронавируса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон провели переговоры по видеоконференции. Стороны согласовали вопрос закрытия границ Евросоюза на 30 дней для необязательных поездок граждан третьих государств, чтобы предотвратить распространение вируса.