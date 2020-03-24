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В Саудовской Аравии подтвердили первую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 15:47
В Саудовской Аравии подтвердили первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com zaheerdanish)

51-летний мужчина умер на следующий день после госпитализации

Власти Саудовской Аравии заявили о первом случае смерти в стране от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Middle East Eye.

Сообщается, что 51-летний афганский житель умер в городе Медина. В Министерстве здравоохранения Саудовской Аравии рассказали, что состояние мужчины ухудшилось на следующий день после госпитализации в отделение неотложной помощи в больнице Медины. Мужчина скончался вечером в понедельник, 23 марта.

Накануне Саудовская Аравия ввела в стране комендантский час "от заката до рассвета" с целью прекращения распространения коронавируса по мере роста числа случаев заражения в стране.

На данный момент в Саудовской Аравии зафиксировано 767 случаев инфицирования COVID-19. От вируса излечились 19 человек. Отметим, что первый случай заражения в стране произошел 2 марта. Коронавирус обнаружили у гражданина, который прибыл в Саудовскую Аравию из Ирана.

Как сообщало РБК-Украина, 18 марта Саудовская Аравия призвала страны "Большой двадцатки" (G20) провести внеочередной саммит в связи с пандемией коронавируса в мире.

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