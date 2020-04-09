Кілька членів саудівської королівської сім'ї заражені коронавірусом

Кілька членів королівської сім'ї Саудівської Аравії заразилися коронавірусом. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, сФейсал ібн Бандар Аль Сауд

18 березня Саудівська Аравія закликала країни "Великої двадцятки" (G20) провести позачерговий саміт у зв'язку з пандемією коронавіруса у світі.

Крім того, 24 березня в Саудівській Аравії підтвердили першу смерть від коронавірусу. Так, від вірусу помер 51-річний афганський житель у місті Медіна.