Несколько членов саудовской королевской семьи заражены коронавирусом

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Старший принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд находится в реанимации

Несколько членов королевской семьи Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, с тарший принц Саудовской Аравии, который является губернатором города Эр-Рияда, Фейсал ибн Бандар Аль Сауд находится в реанимации. Еще н есколько десятков других членов королевской семьи также были больны.

В то же время издание отмечает, что врачи одной из элитных клиник, которая лечит членов клана Аль-Сауд, готовят до 500 коек к ожидаемому притоку других членов королевской семьи и ближайших к ним, согласно внутреннему "высокому предупреждению", которое было разослано руководству медучреждения.

"Мы не знаем, сколько случаев мы получим, однако мы в состоянии повышенной готовности", - сообщило руководство клиники.

При этом также отмечено, что будут приниматься только "неотложные случаи".

Считается, что около 150 членов королевства заразились вирусом.

Напомним, 18 марта Саудовская Аравия призвала страны "Большой двадцатки" (G20) провести внеочередной саммит в связи с пандемией коронавируса в мире.

Кроме того, 24 марта в Саудовской Аравии подтвердили первую смерть от коронавируса. Так, от вируса скончался 51-летний афганский житель в городе Медина.