ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Несколько членов саудовской королевской семьи заражены коронавирусом

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 21:21
Несколько членов саудовской королевской семьи заражены коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr.com zaheerdanish)

Старший принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд находится в реанимации

Несколько членов королевской семьи Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, старший принц Саудовской Аравии, который является губернатором города Эр-Рияда, Фейсал ибн Бандар Аль Сауд находится в реанимации. Еще несколько десятков других членов королевской семьи также были больны.

В то же время издание отмечает, что врачи одной из элитных клиник, которая лечит членов клана Аль-Сауд, готовят до 500 коек к ожидаемому притоку других членов королевской семьи и ближайших к ним, согласно внутреннему "высокому предупреждению", которое было разослано руководству медучреждения.

"Мы не знаем, сколько случаев мы получим, однако мы в состоянии повышенной готовности", - сообщило руководство клиники.

При этом также отмечено, что будут приниматься только "неотложные случаи".

Считается, что около 150 членов королевства заразились вирусом.

Напомним, 18 марта Саудовская Аравия призвала страны "Большой двадцатки" (G20) провести внеочередной саммит в связи с пандемией коронавируса в мире.

Кроме того, 24 марта в Саудовской Аравии подтвердили первую смерть от коронавируса. Так, от вируса скончался 51-летний афганский житель в городе Медина.

В Кировоградской ОГА сообщили подробности заражения коронавирусом 20 медиков В Закарпатской области зафиксировали третью смерть от коронавируса
Новости Украины Саудовская Аравиякоролевская семьяКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь