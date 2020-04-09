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Кілька членів саудівської королівської сім'ї заражені коронавірусом

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 21:21
Кілька членів саудівської королівської сім'ї заражені коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr.com zaheerdanish)

Старший принц Фейсал ібн Бандар Аль Сауд знаходиться в реанімації

Кілька членів королівської сім'ї Саудівської Аравії заразилися коронавірусом. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, старший принц Саудівської Аравії, який є губернатором міста Ер-Ріяда, Фейсал ібн Бандар Аль Сауд знаходиться в реанімації. Ще декілька десятків інших членів королівської сім'ї також були хворі.

У той же час видання зазначає, що лікарі однієї з елітних клінік, яка лікує членів клану Аль-Сауд, готують до 500 ліжок до очікуваного припливу інших членів королівської родини і найближчих до них, відповідно до внутрішнього "високого попередження, яке було розіслано керівництва медзакладу.

"Ми не знаємо, скільки випадків ми отримаємо, проте ми в стані підвищеної готовності", - повідомило керівництво клініки.

При цьому також відзначено, що будуть прийматися тільки "невідкладні випадки".

Вважається, що близько 150 членів королівства заразилися вірусом.

Нагадаємо, 18 березня Саудівська Аравія закликала країни "Великої двадцятки" (G20) провести позачерговий саміт у зв'язку з пандемією коронавіруса у світі.

Крім того, 24 березня в Саудівській Аравії підтвердили першу смерть від коронавірусу. Так, від вірусу помер 51-річний афганський житель у місті Медіна.

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