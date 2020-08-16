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Нескольких участников акции в Минске задержали силовики

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 20:58
Нескольких участников акции в Минске задержали силовики
Фото: задержанных увезли в белом микроавтобусе (t.me/radiosvaboda)
Автор: РБК-Украина

Задержание произошло возле местного ГУМа

Возле крупнейшего в Беларуси универсального магазина (ГУМ) задержали нескольких участников сегодняшней акции в Минске. Задержанных увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает "Радио Свобода - Беларусь" в Telegram.

Сообщается, что возле ГУМа сотрудники правоохранительных органов в штатском выскочили из белого микроавтобуса без номеров, схватили несколько человек и увезли их в неизвестном направлении. Толпа протестующих была возмущена, однако не вступила в противостояние с силовиками.

Отметим, сегодня в Беларуси прошел самый большой в истории страны митинг. Марш свободы в Минске собрал, по разным оценкам, около 200 тысяч человек. На данный момент массовые акции уже завершены, и люди расходятся по домам.

Напомним, на митинге в Минске оппозиция озвучила свои политические требования; в частности, протестующие хотят отставки действующего президента Александра Лукашенко и освобождения всех политических заключенных.

Также РБК-Украина писало, что сегодня акции прошли по всей Беларуси.

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