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Кількох учасників акції в Мінську затримали силовики

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 20:58
Кількох учасників акції в Мінську затримали силовики
Фото: затриманих відвезли в білому мікроавтобусі (t.me/radiosvaboda)
Автор: РБК-Україна

Затримання відбулося біля місцевого ГУМа

Біля найбільшого в Білорусі універсального магазину (ГУМ) затримали кількох учасників сьогоднішньої акції в Мінську. Затриманих відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода - Білорусь" у Telegram.

Повідомляється, що біля ГУМа співробітники правоохоронних органів у штатському вискочили з білого мікроавтобуса без номерів, схопили кілька осіб та повезли їх в невідомому напрямку. Натовп протестуючих був обурений, однак не вступив в протистояння з силовиками.

Відзначимо, сьогодні в Білорусі відбувся найбільший в історії країни мітинг. Марш свободи в Мінську зібрав, за різними оцінками, близько 200 тисяч осіб. На даний момент масові акції вже завершені, і люди розходяться по домівках.

Нагадаємо, на мітингу в Мінську опозиція озвучила свої політичні вимоги; зокрема, протестувальники хочуть відставки чинного президента Олександра Лукашенка і звільнення всіх політичних ув'язнених.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні акції пройшли по всій Білорусі.

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