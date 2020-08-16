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У Тихановской озвучили требования участников протеста

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 19:29
У Тихановской озвучили требования участников протеста
Фото: Мария Колесникова (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Протестующие требуют отставки Лукашенко и освобождения всех задержанных  

Участники протестов в Беларуси требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко. Также от силовых органов требуют немедленно прекратить насилие.

Об этом на акции протеста в Минске заявила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

По ее словам, главное требование - отставка Лукашенко.

"26 лет кошмара должны закончиться, это не должно продолжаться", - заявила Колесникова и добавила, что в стране должны пройти новые выборы президента.

Она подчеркнула, что Тихановская одержала победу на выборах 9 августа согласно "многочисленным свидетельствам".

"Мы требуем немедленно прекратить насилие. Ни один из причастных к насилию не был наказан, до сих пор не освобождены люди из тюрем", - также отметила Колесникова.

Она уточнила, что протестующие требуют отпустить политзаключенных Сергея Тихановского, Виктора и Эдуарда Бабарико и других, а также 4 тысячи человек, которые остаются в тюрьмах.

Напомним, ранее сообщалось, что с 17 августа объявлена общенациональная забастовка в Беларуси.

А у президента Украины Владимира Зеленского ответили на обвинения Александра Лукашенко в том, что Киев якобы приказывает провести новые выборы в Беларуси.

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