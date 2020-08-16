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Акции против Лукашенко проходят по всей Беларуси

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 18:57
Акции против Лукашенко проходят по всей Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В протестах принимают участие сотни тысяч человек

Протесты в Беларуси 16 августа проходят во всех крупных городах страны. Численность участников акций идет на сотни тысяч.

Об этом сообщает "Белсат".

Сообщается, что в Гродно число участников протеста превысило 40 тысяч. Следующая акция запланирована на 19:00 17 августа. В Бресте многотысячный митинг прошел на площади Ленина, в Пинске на центральной площади собрались около 20 тысяч человек, демонстранты развернули 109-метровый флаг.

Также несколько тысяч людей на площади в Молодечно, в Бобруйске колонна демонстрантов под красно-белыми флагами прошла через весь город. В Могилеве на акции вышли около 15 тысяч человек, массовые протесты прошли в Гомеле и Витебске.

Фото: протесты в Беларуси (belsat.eu)

Отметим, в этим минуты в Минске проходит самый массовый протест в истории страны. По некоторым оценкам, в центр города пришли около 200 тысяч человек. На данный момент протестуют возле Дома правительства и главного здания КГБ.

Подробнее о ситуации с протестами в Минске читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, сегодня в Минске также прошел митинг сторонников действующей власти; по данным местных СМИ, на него свозили бюджетников со всех регионов.

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