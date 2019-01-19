Мы несем ответственность за упорядоченный Brexit, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Меркель заявила, что будет работать до последнего дня для получения решения

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет делать все возможно для того, чтобы Британия вышла из состава Европейского союза (ЕС) с соглашением по Brexit, так как чувствует ответственность за поиски правильного решения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Меркель заявила, что ФРГ уважает решение Британии о выходе с состава ЕС, а также добавила, что Европа несет ответственность "за формирование бракоразводного процесса".

"Я буду работать до последнего дня, чтобы получить решение с соглашением о выходе Великобритании из ЕС, и я буду работать над тем, чтобы были лучшие отношения", - заявила Меркель.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что необходимо обсудить вопрос о возобновлении проекта соглашения о планируемом выходе Великобритании из Европейского Союза, но только в том случае, если все страны ЕС поддержат этот шаг.

Также РБК-Украина писало, что парламент Британии 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit.