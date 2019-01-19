Ми несемо відповідальність за впорядкований Brexit, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Меркель заявила, що буде працювати до останнього дня для отримання рішення

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що робитиме все можливе для того, щоб Британія вийшла зі складу Європейського союзу (ЄС) з угодою по Brexit, так як відчуває відповідальність за пошуки правильного рішення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Меркель заявила, що ФРН поважає рішення Британії про вихід зі складу ЄС, а також додала, що Європа несе відповідальність "за формування шлюборозлучного процесу".

"Я буду працювати до останнього дня, щоб отримати рішення з угодою про вихід Великобританії з ЄС, і я буду працювати над тим, щоб були кращі відносини", - заявила Меркель.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що необхідно обговорити питання про відновлення проекту угоди про планований вихід Великобританії з Європейського Союзу, але тільки в тому випадку, якщо всі країни ЄС підтримають цей крок.

Також РБК-Україна писало, що парламент Британії 29 січня проведе голосування щодо запасного плану прем'єр-міністра Терези Мей про Brexit.