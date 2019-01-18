Британия и ЕС должны обсудить вопрос о возобновлении Brexit, - Маас

Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Маас отметил, что диалог возможен только в том случае, если все страны ЕС поддержат этот шаг

Министр иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас заявил, что необходимо обсудить вопрос о возобновлении проекта соглашения о планируемом выходе Великобритании из Европейского Союза, но только в том случае, если все страны ЕС поддержат этот шаг. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"В конце концов, речь пойдет о том, возобновить ли сделку (Brexit, - ред.), которая требует одобрения всех 27 государств-членов, а это означает, что все должны присоединиться. Это то, что нужно обсуждать сейчас", - сказал он.

Напомним, в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

Главный дипломат ЕС с Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз готов обсудить новый вариант сделки по выходу Великобритании из Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что парламент Британии 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit.