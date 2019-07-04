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Нерезиденты увеличили покупку украинских ОВГЗ в девять раз

Новости » Экономика    04.07.2019 - 13:32
Нерезиденты увеличили покупку украинских ОВГЗ в девять раз
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дефицит бюджета финансируется за счет гособлигаций

Портфель нерезидентов облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) с начала 2019 года вырос более чем в девять раз с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным пресс-службы, этому способствовали макроэкономическая стабильность, а также присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 185,6 млрд грн по сравнению с 84,1 млрд грн за соответствующий период прошлого года. В частности в этом году было выпущено ОВГЗ в гривне - 120,2 млрд грн, в долларах - 2,2 млрд долларов и в евро - 0,2 млрд евро.

По данным пресс-службы, государственные заимствования по состоянию за первые шесть месяцев этого года по общему фонду государственного бюджета составили около 241,7 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга по состоянию на 1 июля 2019 года составили 211,0 млрд грн.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Национальном банке не видят угрозы в том, что нерезиденты существенно увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

Отметим, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что в ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в валюту и выводиться из Украины.

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