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НБУ разрешил банкам кредитовать нерезидентов для покупки ОВГЗ

Новости » Экономика    14.06.2019 - 13:21
НБУ разрешил банкам кредитовать нерезидентов для покупки ОВГЗ
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Операции разрешены для упрощения иностранных инвестиций

Национальный банк разрешил банкам осуществлять краткосрочное финансирование в гривне юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, с 14 июня 2019 года украинские банки смогут предоставлять иностранным компаниям и банкам под указанные цели гривневые кредиты, а также проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не будет превышать 14 рабочих дней.

"Недавний запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", - заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Кроме этого, реагируя на обращение украинского бизнеса, НБУ уточнил, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютным, так и гривневым платежным картам, если операция не превышает 150 тыс. гривен.

Напомним, председатель НБУ Яков Смолий заявил, что в Национальном банке не видят угрозы в том, что нерезиденты существенно увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Минфина, портфель нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала года вырос более чем в шесть раз и на конец мая составляет около 39,7 млрд грн.

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