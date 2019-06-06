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В НБУ прокомментировали влияние на валютный рынок портфеля нерезидентов в ОВГЗ

Новости » Экономика    06.06.2019 - 14:42
В НБУ прокомментировали влияние на валютный рынок портфеля нерезидентов в ОВГЗ
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Одномоментный выход нерезидентов вряд ли возможен

В Национальном банке не видят угрозы в том, что нерезиденты существенно нарастили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. Об этом сказал на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил глава НБУ, на с начала года портфель нерезидентов вырос примерно в семь раз до 40 млрд грн.

"Этот портфель диверсифицирован по выплатам. И мы сегодня не видим одномоментного выхода иностранных инвесторов из этого портфеля. Не исключено, что часть портфеля этих денег будет рефинансирована, часть будет выпущена на валютный рынок. Однако мы это закладывали в свои прогнозы и не видим значительных колебаний на валютном рынке", - сказал Смолий.

"Я не думаю, что это риск для валютных спекуляций", - добавил он.

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что в ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины.

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