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Глава Совета НБУ предупредил о рисках на валютном рынке

Новости » Экономика    29.05.2019 - 14:33
Глава Совета НБУ предупредил о рисках на валютном рынке
Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Выход нерезидентов из ОВГЗ может оказать давление на курс национальной валюты

В ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влиние на валютный рынок в Украине. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, в ближайшее время одним из сильнейших вызовов будет погашение госдолга в инвалюте. В мае-декабре нужно выплатить 3,5 млрд долларов по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долларов по валютным ОВГЗ. Суммарно - 6,3 млрд долларов. Пиковыми периодами являются май и сентябрь - по 1,7 млрд долларов.

Глава Совета НБУ обратил внимание на ситуацию с ОВГЗ. С одной стороны, на май-июль приходится пик по валютным ОВГЗ - нужно выплатить 1,7 млрд долларов. С другой - "давить" на валютный рынок будет и погашение краткосрочных гривневых ОВГЗ, которые нерезиденты приобрели в феврале-апреле.

По состоянию на 13 мая вложения нерезидентов в ОВГЗ составили 39,2 млрд грн, по сравнению с началом года они выросли почти в 6,5 раз, - около 1,5 млрд долларов (в долларовом эквиваленте) иностранцы вложили в краткосрочные ОВГЗ этого года.

"Вероятно, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины", - считает глава Совета НБУ.

Глава Совета НБУ предупредил о рисках на валютном рынке

Напомним, по данным Минфина, портфель нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала года вырос более чем в шесть раз и на конец мая составляет около 39,7 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, пиковые месяцы выплат по госдолгу Украины в 2019 году совпадают с активными политическими процессами.

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