Торт "Три склянки": нереально смачний рецепт для ледачих, що підкорить усіх гостей
Якщо ви шукаєте десерт, який легко готується, але має смак наче з найкращої кондитерської - торт Три склянки" саме для вас!
Як приготувати торт, який вас точно не розчарує, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Цей рецепт уже підкорив серця тисяч господинь: його називають "тортом для ледачих", але результат настільки ніжний, вологий і ароматний, що важко повірити - все, що потрібно, це просто змішати інгредієнти й поставити в духовку.
Інгредієнти для торта
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кефір - 1 склянка
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цукор - 1 склянка
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борошно - 1 склянка
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олія - 2 ст.л
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какао - 2 ст.л
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яйця - 2 шт
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розпушувач - 10 г
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дрібка солі
Рецепт приготування
Усе змішуємо: яйця збиваємо з цукром і сіллю, додаємо кефір та олію. Окремо змішуємо сухі інгредієнти - борошно, какао і розпушувач, і всипаємо до рідкої маси. Отримане тісто виливаємо у форму, застелену пергаментом. Випікаємо при 180°C близько 55–60 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою.
Готуємо крем
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кисломолочний сир (не зернистий) - 300 г
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сметана - 300 г
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цукор - 100-150 г
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ваніль за смаком
Змішуємо все міксером до однорідності. Кількість цукру регулюйте - усе залежить від того, наскільки солодкий крем ви любите.
Корж, після охолодження, розрізаємо на 2–3 частини, щедро змащуємо кремом і вже на цьому етапі аромат зведе з розуму.
Фінальний штрих - шоколадна глазур:
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сметана - 3 ст.л
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какао - 1 ст.л
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цукор - 3 ст.л
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вершкове масло - 20 г
Усі інгредієнти, крім масла, змішати й довести до кипіння, потім додати масло — і ще теплу масу вилити на торт.
Результат - нереально смачний, вологий і ніжний торт із приголомшливим шоколадним верхом. Готується за лічені хвилини, а виглядає й смакує як витвір кулінарного мистецтва. Ідеальний варіант до чаю, свята чи просто, щоб потішити себе.
Рецепт легкого в приготуванні торта (Скриншот)