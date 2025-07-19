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Торт "Три стакана": нереально вкусный рецепт для ленивых, покоряющий всех гостей

Суббота 19 июля 2025 10:00
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Торт "Три стакана": нереально вкусный рецепт для ленивых, покоряющий всех гостей Фото: Вкусный торт быстрого приготовления (odnaminyta.com)
Автор: Людмила Жукова

Если вы ищете десерт, который легко готовится, но имеет вкус как из лучшей кондитерской - торт "Три стакана" именно для вас!

Как приготовить торт, который вас точно не разочарует, - читайте в материале РБК-Украина.

Этот рецепт уже покорил сердца тысяч хозяек: его называют "тортом для ленивых", но результат настолько нежный, влажный и ароматный, что трудно поверить - все, что нужно, это просто смешать ингредиенты и поставить в духовку.

Ингредиенты для торта

  • кефир - 1 стакан

  • сахар - 1 стакан

  • мука - 1 стакан

  • масло - 2 ст.л

  • какао - 2 ст.л

  • яйца - 2 шт

  • разрыхлитель - 10 г

  • щепотка соли

Рецепт приготовления

Все смешиваем: яйца взбиваем с сахаром и солью, добавляем кефир и масло. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты - муку, какао и разрыхлитель, и всыпаем в жидкую массу. Полученное тесто выливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 180°C около 55-60 минут. Готовность проверяем шпажкой.

Готовим крем

  • творог (не зернистый) - 300 г

  • сметана - 300 г

  • сахар - 100-150 г

  • ваниль по вкусу

Смешиваем все миксером до однородности. Количество сахара регулируйте - все зависит от того, насколько сладкий крем вы любите.

Корж, после остывания, разрезаем на 2-3 части, щедро смазываем кремом и уже на этом этапе аромат сведет с ума.

Финальный штрих - шоколадная глазурь:

  • сметана - 3 ст.л

  • какао - 1 ст.л

  • сахар - 3 ст.л

  • сливочное масло - 20 г

Все ингредиенты, кроме масла, смешать и довести до кипения, затем добавить масло - и еще теплую массу вылить на торт.

Результат - нереально вкусный, влажный и нежный торт с потрясающим шоколадным верхом. Готовится за считанные минуты, а выглядит и смакует как произведение кулинарного искусства. Идеальный вариант к чаю, празднику или просто, чтобы порадовать себя.

Торт &quot;Три стакана&quot;: нереально вкусный рецепт для ленивых, покоряющий всех гостейРецепт легкого в приготовлении торта (Скриншот)

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