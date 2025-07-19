Торт "Три стакана": нереально вкусный рецепт для ленивых, покоряющий всех гостей
Если вы ищете десерт, который легко готовится, но имеет вкус как из лучшей кондитерской - торт "Три стакана" именно для вас!
Как приготовить торт, который вас точно не разочарует, - читайте в материале РБК-Украина.
Этот рецепт уже покорил сердца тысяч хозяек: его называют "тортом для ленивых", но результат настолько нежный, влажный и ароматный, что трудно поверить - все, что нужно, это просто смешать ингредиенты и поставить в духовку.
Ингредиенты для торта
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кефир - 1 стакан
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сахар - 1 стакан
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мука - 1 стакан
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масло - 2 ст.л
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какао - 2 ст.л
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яйца - 2 шт
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разрыхлитель - 10 г
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щепотка соли
Рецепт приготовления
Все смешиваем: яйца взбиваем с сахаром и солью, добавляем кефир и масло. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты - муку, какао и разрыхлитель, и всыпаем в жидкую массу. Полученное тесто выливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 180°C около 55-60 минут. Готовность проверяем шпажкой.
Готовим крем
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творог (не зернистый) - 300 г
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сметана - 300 г
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сахар - 100-150 г
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ваниль по вкусу
Смешиваем все миксером до однородности. Количество сахара регулируйте - все зависит от того, насколько сладкий крем вы любите.
Корж, после остывания, разрезаем на 2-3 части, щедро смазываем кремом и уже на этом этапе аромат сведет с ума.
Финальный штрих - шоколадная глазурь:
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сметана - 3 ст.л
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какао - 1 ст.л
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сахар - 3 ст.л
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сливочное масло - 20 г
Все ингредиенты, кроме масла, смешать и довести до кипения, затем добавить масло - и еще теплую массу вылить на торт.
Результат - нереально вкусный, влажный и нежный торт с потрясающим шоколадным верхом. Готовится за считанные минуты, а выглядит и смакует как произведение кулинарного искусства. Идеальный вариант к чаю, празднику или просто, чтобы порадовать себя.
Рецепт легкого в приготовлении торта (Скриншот)