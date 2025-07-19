Торт "Три стакана": нереально вкусный рецепт для ленивых, покоряющий всех гостей

Если вы ищете десерт, который легко готовится, но имеет вкус как из лучшей кондитерской - торт "Три стакана" именно для вас!

Как приготовить торт, который вас точно не разочарует, - читайте в материале РБК-Украина.

Этот рецепт уже покорил сердца тысяч хозяек: его называют "тортом для ленивых", но результат настолько нежный, влажный и ароматный, что трудно поверить - все, что нужно, это просто смешать ингредиенты и поставить в духовку.

Ингредиенты для торта

кефир - 1 стакан

сахар - 1 стакан

мука - 1 стакан

масло - 2 ст.л

какао - 2 ст.л

яйца - 2 шт

разрыхлитель - 10 г

щепотка соли

Рецепт приготовления

Все смешиваем: яйца взбиваем с сахаром и солью, добавляем кефир и масло. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты - муку, какао и разрыхлитель, и всыпаем в жидкую массу. Полученное тесто выливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 180°C около 55-60 минут. Готовность проверяем шпажкой.

Готовим крем

творог (не зернистый) - 300 г

сметана - 300 г

сахар - 100-150 г

ваниль по вкусу

Смешиваем все миксером до однородности. Количество сахара регулируйте - все зависит от того, насколько сладкий крем вы любите.

Корж, после остывания, разрезаем на 2-3 части, щедро смазываем кремом и уже на этом этапе аромат сведет с ума.

Финальный штрих - шоколадная глазурь:

сметана - 3 ст.л

какао - 1 ст.л

сахар - 3 ст.л

сливочное масло - 20 г

Все ингредиенты, кроме масла, смешать и довести до кипения, затем добавить масло - и еще теплую массу вылить на торт.

Результат - нереально вкусный, влажный и нежный торт с потрясающим шоколадным верхом. Готовится за считанные минуты, а выглядит и смакует как произведение кулинарного искусства. Идеальный вариант к чаю, празднику или просто, чтобы порадовать себя.

Рецепт легкого в приготовлении торта (Скриншот)