Десерт для ледачих: вафельний торт із полуницею та секретним інгредієнтом

Шукаєте ідеальний літній десерт, який не потребує випічки та готується за лічені хвилини? Тоді ви обов'язково повинні спробувати цей вафельний торт з ароматним полуничним соусом та несподіваним штрихом базиліка!

РБК-Україна ділиться неймовірно простим, але вишуканим рецептом легкого вафельного торта від кулінарки Марини Романченко .

Інгредієнти (на 6-8 порцій)

Вафельні коржі: 5-6 шт.

Маскарпоне: 250 г

Вершки (33%): 150 мл

Цукрова пудра: 1-2 ст. л.

Ванільний екстракт: 1 ч. л.

Базилік (листя): невелика жменя

Шовковиця: 150 г

Малина: 200 г (можна використовувати червону та жовту)

Для полуничного соусу:

Полуниця: 150 г

Цукор: 1 ст. л. (за бажанням)

Лимонний сік: 1 ч. л.

Приготування (20 хвилин + охолодження)

Готуємо крем

У глибокій мисці збийте вершки до м’яких піків. В окремій ємності ретельно змішайте маскарпоне, цукрову пудру, ванільний екстракт та дрібно нарізане листя базиліка. Акуратно, обережними рухами, з'єднайте маскарпонову суміш зі збитими вершками, щоб отримати ніжний, повітряний крем.

Робимо полуничний соус

Полуницю (можна додати цукор та лимонний сік) перетріть блендером до однорідної консистенції або просто розімніть виделкою. За бажанням, можна трохи прогріти суміш на невеликому вогні, щоб отримати більш густий соус.

Готуємо ягідну вставку

Частину шовковиці та малини злегка розімніть виделкою, додавши дрібку лимонного соку - це створить ефект легкого ягідного "варення". Іншу частину ягід можна залишити цілими.

Збираємо торт

Викладіть на вафельний корж перший шар крему.

Потім розподіліть ягідну вставку (або цілі ягоди), чергуючи шовковицю, жовту та червону малину, якщо ви використовуєте різні види ягід.

Повторюйте шари, чергуючи коржі, крем та ягоди.

Верхній шар покрийте кремом, щедро полийте полуничним соусом і прикрасьте свіжими ягодами та листочками базиліка.

Охолодження

Поставте готовий торт у холодильник на три години. Це дозволить коржам трохи просочитися кремом, але при цьому зберегти свою приємну хрусткість.

Цей вафельний торт стане ідеальним легким десертом без випічки для спекотного літнього дня!

