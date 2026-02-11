"Неприйнятно для Харкова": Терехов поскаржився Шмигалю на жорсткі відключення світла

У Харкові вимагають переглянути тривалість відключень світла для прифронтового міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова.
За словами Терехова, війна завдала значного удару по енергетичній інфраструктурі країни, однак для прифронтового Харкова ситуація є особливо складною. Місто вже четверту зиму живе під постійними обстрілами, а енергосистема зазнала серйозних руйнувань.
"І саме тому я змушений публічно звернутися до керівництва "Укренерго" та до Першого віце-премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля" - заявив Терехов
Мер нагадав, що після обстрілу 3 лютого близько 900 будинків у Харкові залишилися без тепла. Тоді було заявлено, що у таких будинках відключення електроенергії триватимуть не більше чотирьох годин.
"Ця обіцянка має бути виконана. Відключення електроенергії по 15-19 годин на добу - неприйнятні для Харкова", - наголосив Терехов.
Він пояснив, що тривале знеструмлення в умовах пошкодженого теплопостачання означає холод у квартирах, зупинку насосів, ризики для систем водо- та теплопостачання і неможливість обігріти житло.
Терехов зауважив, що прифронтові міста мають отримати пріоритетний підхід в енергозабезпеченні.
Тож мер висунув свої вимоги:
За словами міського голови, йдеться не лише про комфорт, а про базову безпеку мешканців міста, яке постійно перебуває під загрозою нових атак.
Нагадаємо, вчора влада Харківської області оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через постійні російські обстріли та критичну ситуацію в енергетиці.
У ніч на 3 лютого війська РФ здійснили масовану комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури Харкова та області. Унаслідок ударів 820 будинків залишилися без опалення, у місті розгорнули пункти незламності.
Раніше, 26 січня, через обстріл об’єктів критичної інфраструктури без електропостачання залишилися кілька населених пунктів Харківщини, зокрема Чугуїв.
Тоді ж виникли перебої в роботі харківського метрополітену - рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями тимчасово призупиняли з технічних причин.
Крім того, 15 січня російська ракетна атака зруйнувала один із об’єктів критичної енергетичної інфраструктури регіону.