У Харкові планують не відключати світло там, де немає опалення: заява ОВА
На Харківщині після російського обстрілу намагаються стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням. У населених пунктах, де є проблеми з опаленням, планують максимально уникати відключень електроенергії.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву в етері національного телемарафону начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Пріоритет - оселі без тепла
За словами Синєгубова, наразі регіон переходить від аварійних до планових відключень світла. При цьому першочергову увагу приділяють громадам, де є перебої з теплопостачанням.
"Намагаємося стабілізувати ситуацію - перейти від аварійних до планових відключень електроенергії. Перш за все увага там, де є проблеми з теплопостачанням. Там ми будемо намагатися не відключати від електроенергії", - зазначив він.
Ситуація у Харкові та області
Очільник ХОВА наголосив, що обласна влада перебуває в постійній координації з містом Харковом. Основне завдання - максимально зберегти енергетичну та теплову інфраструктуру й паралельно працювати над її відновленням.
Водночас складна ситуація спостерігається не лише в обласному центрі. Суттєві проблеми з енергопостачанням є також у Лозовій.
Тривають відновлювальні роботи
Синєгубов додав, що над ліквідацією наслідків обстрілу вже активно працюють усі профільні служби. Роботи з відновлення пошкоджених об’єктів тривають.
Атака на енергосистему України
В ніч на 3 лютого під час найсильніших морозів цієї зими Росія завдала масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували обігрів українських міст. Атака по восьми регіонах відбувалася хвилями - від дронів і балістики до крилатих ракет.
Зокрема, у Харкові внаслідок атаки 2 постраждалих, на енергообʼєктах зафіксовані аварії, 820 будинків залишились без опалення. Зараз у місті розгортають пункти незламності.
Також від атаки постраждали Київ та область, Дніпро, Суми, Одещина, Вінниччина.
Додамо, що РФ здійснила чергову масовану атаку по енергетиці України в переддень чергового раунду мирних переговорів в Абу-Дабі, які заплановані на 4-5 лютого.